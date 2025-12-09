【モデルプレス＝2025/12/09】東京ガールズコレクションが、2026年2月15日に横浜BUNTAIにて都市型ガールズミュージックフェス「TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC」（以下、TGM2026）を開催。この度、第2弾出演アーティストとして、aoen（アオエン）とCANDY TUNE（キャンディチューン）の出演が解禁された。【写真】話題のカワラボアイドル、美脚際立つ華やか衣装姿で大トリ◆aoen＆CANDY TUNE「TGM2026」出演決定aoenは HYBE傘