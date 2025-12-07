坂出警察署 坂出市のラブホテルで、客室に理由なく入室した疑いで逮捕されていた男が、逮捕の前日から当日にかけて、同じホテルを利用したのに料金を支払わずに部屋を出ていた疑いで再逮捕されました。 警察によると、住居不定の男（24）は、11月26日午後9時30分ごろ、坂出市内のラブホテルに入室。サーロインステーキセットなど9点を注文しました。 しかし、翌27日午後1時ごろ、従業員が部屋を確認したとこ