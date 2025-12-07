6日夜、広島市安佐南区の市道で車と自転車が衝突する事故があり自転車に乗ってた高校生が意識不明の重体です。事故があったのは広島市安佐南区伴西4丁目の市道です。6日午後９時45分ごろ、北に向かって走行していた乗用車と道路を渡っていた自転車が衝突しました。自転車に乗っていた17歳の高校生が広島市内の病院に運ばれましたが意識不明の重体です。現場の交差点には信号機や横断歩道はなく、高校生はヘルメットを着用していな