この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、なりたりえ(@rienarita)さんの投稿です。 ある日突然やってきた「卒業宣言」 なりたりえさんは、寝る前には必ず娘さんのほっぺに チューをしていたそうです。しかしある夜、いつものように「おやすみ」と言ってチューしようとしたところ…。 Ⓒrienarita Ⓒrienarita Ⓒrienarita &#