国民民主党の榛葉賀津也幹事長が28日、国会内で定例会見を行い、高市早苗首相の「そんなことより」発言について言及した。26日、立憲民主党の野田佳彦代表は、企業・団体献金を巡って国民民主と公明党が提出した法案に「賛成する」と発言し、高市氏に見解を求めた。ここで高市氏は「そんなことよりもぜひ、野田総理、定数の削減やりましょうよ」と話題を変える形で切り返していた。 【写真】ヤギのお世話だレアなTシャツ姿の