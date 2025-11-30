規制を避けようとする企業の抜け道だろうか、中国政府の計算された戦略だろうか。米国のエヌビディア最新チップ輸出規制と中国の自国製チップ義務化政策が続く中で中国企業が東南アジアに向かっている。海外データセンターで人工知能（AI）モデルを訓練させる中国企業の動きをめぐり解釈が入り乱れている。フィナンシャル・タイムズは27日、中国の主要ビッグテックがエヌビディアの最新チップを使うためにAIモデル学習を海外で進め