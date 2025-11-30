最近中国で相次いで超大型の金埋蔵地が発見された。科学専門メディアのサイエンスアラートは27日、中国国務院新聞弁公室の話として遼寧省大東溝地域の金埋蔵量が最大1500トンと明らかにした。この地域は1980年代には経済性が低いと評価されたが、最近の調査で長さ3000メートル、幅1500メートル規模の鉱物帯が確認されたという。探査チームは「すべてのボーリング孔で金が検出されたのは異例中の異例」と期待感を示した。この鉱物帯