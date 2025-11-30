本物のお金持ちは、冬のバケーションをどこで過ごすのか。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「日本に1泊430万円、7泊以上前提の宿泊施設がある。世界の富裕層が殺到し、予約はあっという間に埋まる」という――。写真＝iStock.com／maccj※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maccj■グローバルエリートが目指す極上の場所標高1898メートルの羊蹄山――通称「蝦夷富士」――の麓に広がるニセコエリア。この