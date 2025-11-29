ウクライナのゼレンスキー大統領（左）とイエルマーク大統領府長官＝2024年1月、キーウ（ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアに侵攻されるウクライナのゼレンスキー大統領は28日、最側近で事実上の政権ナンバー2、イエルマーク大統領府長官を解任した。政権中枢の人事を掌握し、外交・安全保障分野を含めて広範な影響力を行使してきたイエルマーク氏の解任で、政権の意思決定機能の低下は避けられない。戦時下の国家運営に空白