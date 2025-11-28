日本航空の国際線の男性機長（懲戒解雇）が米ホノルル滞在中に社内規定に反して飲酒した問題で、日航は２８日、外部専門家の意見を取り入れた再発防止策を国土交通省に再提出した。日航は９月、飲酒リスクがあると判断された全てのパイロットを乗務から外すことを柱とした再発防止策を提出。その後、アルコール問題の専門医らの助言を得て、乗務停止や復帰などの判断に、医師らで作る「諮問委員会」（新設）が関わることにした