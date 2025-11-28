松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、12月2日午前10時から「新焼き牛めし」を発売します。【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが松屋「新焼き牛めし」の“進化した”ビジュアルです！半熟玉子と青ネギをトッピング2018年の「復刻メニュー総選挙」で1位になったという「元祖旨辛焼き牛めし」が“進化”した同商品は、鉄板でジューシーに焼き上げた牛肉に、特製「オイスターソースダレ