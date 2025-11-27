【ミスタードーナツ】では、11月5日から「タマゲた！ 冬のポケモン キャンペーン」がスタート！ 思わず写真を撮りたくなりそうな映えドーナツ5種が登場しました。キュートなビジュアルはもちろん、味わいも満足できそうなラインナップ。その魅力をご紹介します。 食べるまでに時間がかかりそう！「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」 「クオリティ高」「かなり美味しい」と、@yuum