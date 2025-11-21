テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん ＼(^o^)／”に今週食べたカレー＆スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、下北沢から六本木へ移転したクラフトビールとスパイス料理の店「風乗りメリー」を紹介します。【カレーおじさん ＼(^o^)／の今週のカレーとスパイス#246】「風乗りメリー」下北沢から六本木に移転した「風乗りメリー」カレー激戦区・下北沢で愛されたクラフトビールとスパイス料理のお店