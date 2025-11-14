歌手の久保田利伸（63）が大みそかの第76回NHK紅白歌合戦に35年ぶりに出場する。14日、同局が出場歌手を発表した。今年デビュー40周年を迎えた久保田。1990年、第41回に初出場「FOREVERYOURS」でアリスン・ウイリアムズと合同で出演して以来の出場となる。ネット上では「久保田利伸さん楽しみ」「激アツ」などとコメントが相次いだ。また、歌手の岩崎宏美が37年ぶりに出場することが決まった。