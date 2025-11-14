現地11月13日に開催された北中米ワールドカップのアフリカ予選プレーオフ準決勝で、悲願の初出場を目指すガボン代表が、強豪ナイジェリア代表と対戦。１−１で突入した延長戦に３ゴールを奪われて１−４で敗れ、敗退が決定した。元アーセナルのエースである36歳のFWピエール＝エメリク・オーバメヤン（現マルセイユ）らが先発したガボンは、78分に先制を許すと、終了間際の89分に追いついたものの、延長の97分に勝ち越し点を献