長さや大きさが実際とは異なって見えたり、止まっているはずのものが動いて見えたり――。目で起きる錯覚は「錯視」と呼ばれ、人々に驚きを与え続けてきた。科学的な研究を通じて謎に包まれたメカニズムの解明が進んでいるほか、その特性を生かした商品も開発され、我々の生活に役立てられている。目から情報「視覚野」で誤処理頭ではわかっているのに……。錯視図形を見て、もどかしく思った経験のある人は多いだろう。例えば