アジア株買い一巡後は伸び悩み、大量の米経済統計を警戒雇用統計は来週前半か 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 26817.34（+120.93+0.45%） 中国上海総合指数 3993.35（-9.40-0.23%） 台湾加権指数 28053.35（+268.40+0.97%） 韓国総合株価指数 4137.98（+31.59+0.77%） 豪ＡＳＸ２００指数 8806.80（-11.99-0.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84381.31（+509.99+0.61%）