政府は11日、給与関係閣僚会議を開き、国家公務員一般職の今年度の給与を、民間企業の給与水準まで引き上げるよう求めた人事院勧告の受け入れを決めた。月給は1万5014円（3.62％）増となり、特別給（ボーナス）は年間で4.65カ月（0.05カ月増）に引き上げられることになる。一方、国家公務員特別職の給与法で決められている首相と閣僚の給与について、政府は国会議員の月額歳費129万4000円を超える部分の支給をなくすことも決めた。