国家公務員給与の増額が決定「34年ぶり」3％超、首相らは削減 2025年11月11日 9時28分 共同通信 国家公務員一般職の2025年度の給与を引き上げるよう求めた人事院勧告 政府は11日の給与関係閣僚会議で、人事院勧告の受け入れを決めた 一方、首相を含む閣僚は議員歳費を超える給与を受け取らないようにする