テレビ朝日系の日曜朝に放送されている「ニチアサ」で相次ぐトラブルが報じられ、ネット上では「呪われているのでは」との声が相次いでいる。【写真】41歳の“戦隊”と不倫疑惑が報じられた19歳グラドル22歳差の不倫スキャンダル「『ニチアサ』とは毎週日曜の朝に放送される特撮ドラマやアニメの枠のことです。現在、仮面ライダーシリーズでは『仮面ライダーゼッツ』、スーパー戦隊シリーズでは『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー