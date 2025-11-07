ニューエラがなんと本格麦焼酎「いいちこ」と初コラボ！オリジナルアイテムが多数発売されることになりました。大麦・大麦麹と清冽で良質な水からつくられる本格麦焼酎「いいちこ」。1979年に九州・大分で誕生し、“下町のナポレオン”の愛称で親しまれています。今回発表されたコラボコレクションでは、「いいちこ」を象徴するボトルラベルの色合いやロゴデザインをモチーフに、ニューエラを代表するシルエット[59FIFTY®] [9