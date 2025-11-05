「40周年を迎えることを目標にしておりましたが、迎えることができてこれが一番良いタイミングだなと思って」と、11月2日に「アッコにおまかせ」（TBS系）が3月末で終了することを発表した和田アキ子（75）。番組ラストの発表に対しては驚きの声が上がるなど、波紋は広がるばかりである。【もっと読む】和田アキ子が明かした「57年間給料制」の内訳と若手タレントたちが仰天した“特別待遇”列伝40年の長きにわたって活躍してい