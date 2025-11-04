牛丼チェーン「すき家」は11月11日午前9時、全国の1,967店舗で「ローストビーフ丼」を発売する。価格は並盛890円(税込)。自社製ローストビーフを使用した新メニュー。販売終了時期は未定。〈商品概要(価格はすべて税込)〉◆ローストビーフ丼･並盛(890円)･ごはん大盛(940円)･特盛(1,490円)･メガ(2,040円)※一部店舗では価格が異なる。すき家「ローストビーフ丼」並盛今回発売する「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスし