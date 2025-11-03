巨人、レッドソックスなどで日米通算815試合に登板した岡島秀樹氏（49）が3日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に生出演。ドジャースが2連覇を果たしたワールドシリーズ（WS）のポイントを挙げた。岡島氏はドジャース優勝の最大ポイントとして「第6戦のラスト」「ロハス」とミゲル・ロハス内野手のプレーを挙げた。場面は3―1の9回1死二、三塁。ブルージェイズ・ヒメネスの打球は浅い左飛になっ