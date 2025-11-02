Sexy Zoneの元メンバーで、歌手、俳優として注目を集める中島健人さん。【写真】まるで国宝…こちらが中島健人さんがお使いになった皿です（マグロさん提供）今SNSではそんな中島さんの食事した皿を展示する飲食店が大きな注目を集めている。「ケンティーが食べたお皿、国宝みたいな展示されててﾜﾛﾀ」とその模様を紹介したのはマグロさん（@knn_k）。「中島健人さんがお食事されたお皿です」と書かれたプラスチックケースの中にう