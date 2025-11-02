森崎ウィンとSnow Manのメンバー・向井康二がダブル主演をつとめる、日本・タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』公式SNSにて、クセの強い紹介の仕方と「タイに来たらいいと思う」という決めゼリフで話題のNipponBoyzを忠実再現した、ショート動画が公開された。 動画：森崎ウィン・向井康二・逢見亮太による「映画『（LOVE SONG）』を観たらいいと思うよ」 ■逢見亮太（NipponBoyz）を交えての“再現度高い”紹介動画