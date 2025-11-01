「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（10月25日（土）〜10月31日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。224億ドルP&G、第1四半期売上224億ドルP&Gは、2026会計年度第1四半期の純売上高が前年同期比3％増の224億ドル（約3兆6260億円）だった。ビューティー部門は6％増、グルーミング部門は5％増と堅調で、とくにSK-IIが12％増と成長を牽引した。一方で同社は、業務効率化の一環として最大7000人の