１０月函館で１９９４年の表彰規定改正以降ではガールズ史上６人目、男女合わせると６８人目となる通算５００勝を達成した尾崎睦（４０＝神奈川）が１日、平塚競輪場内のステージで表彰式に臨んだ。２０１５年のデビューから１０年での大台到達に「少し前から意識していて、先行して５００勝をしたいと思っていた」と話した。その輝きは衰えることがない。直近は９月平塚から４場所連続で完全Ｖと無双状態が続く。「ここ（平塚