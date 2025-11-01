陸上の全日本大学駅伝（２日、愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８キロ）を前に、国学院大の前田康弘監督が?２冠?に意欲を見せた。先月の出雲駅伝で２年連続３度目の優勝を果たした国学院大。１日に愛知・名古屋市内で行われた記者会見で、指揮官は「２連覇しに来た。出雲より選手のコンディションは１段階、２段階上げられたかなと思う。日本一をもう１回取りたい。学生も同じ思いでこのチー