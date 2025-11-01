お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二が１０月３１日放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演した。今年６月に一般女性と結婚した小峠は、新婚生活について聞かれると「いいもんですかね」と照れながら答えた。人生で１度も同棲せずに結婚に踏み切った小峠だが「海外旅行は２回ぐらい行って、１０日間ぐらいは一緒にいた。お互い無理せずさらけ出せていた。いざ暮らしてみたら『意外とこうなんだ』みたいなのは