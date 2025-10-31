30日、兵役免除を求める大規模デモに集まったユダヤ教超正統派の人々＝エルサレム（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍がユダヤ教超正統派の徴兵を進めていることを受け、エルサレムで30日、超正統派が兵役免除を求める大規模デモを行った。地元メディアによると約20万人が参加。「一人の若者も渡さない」などと書かれたプラカードを掲げ、徴兵への怒りをあらわにした。イスラエルは国民皆兵でユダヤ教徒は男女共