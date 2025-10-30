ラブホテルの一室でネパール国籍の男性が刺殺された事件をめぐって、千葉県警は28日、交際相手の浅香真美容疑者（32）を殺人の疑いで逮捕した。浅香容疑者は現在、調べに対して黙秘をしているという。バダルさんの遺族は「本当のこと、真実を知りたい」と肩を落とす。 【画像】勤勉だったバダルさんの参考書やノート、事件現場となったラブホテル 「殺人容疑で逮捕となった瞬間に何も話さなくなった」 事件当時、千