食楽web 2025年10月、京都・下鴨にオープンしたスイーツデニッシュ専門店『BABKA cadabra（以下バブカカダブラ）』。デニッシュ生地にチョコレートやシナモンを編み込んで焼き上げる「バブカ」は、近年ニューヨークで人気を集めるスイーツデニッシュです。 手がけるのは、1907年に日本で初めてマーガリンを製造・販売した『リボン食品』。ブラウニー専門店『Fat Witch New Yo