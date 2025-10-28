高市早苗首相とアメリカのトランプ大統領の日米首脳会談が28日、東京の迎賓館で始まり、高市早苗首相はトランプ外交を称賛した上で、「今や日米は世界で最も偉大な同盟になった。日本もともに世界の平和と繁栄に貢献していく」と述べた。高市首相は会談の冒頭、「今、トランプ大統領の部屋で野球を見ておりました」と述べ、トランプ大統領と大谷翔平選手らの所属するドジャースブルージェイズとのワールドシリーズをテレビ観戦した