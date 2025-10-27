news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「元警察官が“車上荒らし”132件」のニュースについてお伝えします。◇◇◇窃盗の疑いで追送検されたのは山梨県警の元警察官・飯沼勝也被告（47）。窃盗事件を担当する捜査一課にも所属していました。5年前から山梨県甲府市など10の市と町で車上荒らしを132件繰り返した疑いがもたれています。これは山梨県内で発生する車上荒らし1年分に匹敵する件数です。被害総額はおよそ380万