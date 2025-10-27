高市総理が労働時間規制の緩和を検討するよう厚生労働大臣に指示する中、きょう、厚労省の審議会が開かれ、「働き方改革の逆行は断じてあってはならない」「早期の検討をお願いしたい」などと、労働者側と企業側で意見が割れる形となりました。高市総理は先週、上野厚労大臣に対し、「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行う」などと指示しました。こうした中、きょう、労働政策などを議論する厚