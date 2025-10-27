岩手県警によると、27日午前、同県一関市の住宅の庭で、住人の男性（67）の遺体を警察官が発見した。クマに爪で引っかかれたり、かまれたりしたとみられる傷があり、犬の死骸も見つかった。県警はクマに襲われたとみている。