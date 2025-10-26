¥·¡¼¥º¥ó²Â¶­¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè35Àá¤Ç²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºßºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤Ï4»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¤Ç16°Ì¤À¤Ã¤¿¿·³ã¤À¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¡£¤¿¤À¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°34»î¹ç¤Ç4¾¡10Ê¬20ÇÔ¤ÈÂç¤­¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿·³ã¤Ï¡¢¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿25Æü¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤òÆü