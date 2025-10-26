タレント神田うの（50）が25日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。ママになったことで「社会を知れた」と明かした。「ママ友のこと、学校のこと、幼稚園、先生とのコミュニケーション」など、子育てをしていく中で「社会を知れた」とうの。「ママ友とはファミレスとかで集まる。しかも割り勘。普通は面倒くさいから“うのが払っちゃう”とか、1番年上が払うとか。けど、何円