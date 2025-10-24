ファミリーマート（東京都港区）が、11種類のチョコスイーツをデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子で展開する、「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンを10月28日から実施します。【画像】「全部めっちゃチョコ！」これが。“チョコ尽くし”の商品11品です！同キャンペーンは、2024年10月に「スイーツのファミマ」キャンペーンの第1弾企画として開催。“チョコスイーツの祭典”として好評を博したといいま