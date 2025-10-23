賃貸物件の情報に「家賃」とセットで掲載されていることが多い「管理費（共益費）」。多くの物件で、家賃と同じく毎月貸主に支払うものですが、中には「管理費ゼロ」の物件も存在します。この“管理費ゼロ”、お得なように見えるものの、実際には「ちょっと怪しい」「大丈夫？」「なんか裏がある気がする」など疑いのまなざしを向ける人も少なくないようです。【実際の写真】「えっ……！？」→これが「ベランダ」「バルコニー」