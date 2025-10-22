混入した異物（提供：愛知・豊田市） 愛知県豊田市が幼稚園などに提供した給食の中にプラスチック片が混入していたことが分かりました。 豊田市によりますと、22日正午ごろ、豊田市内の幼稚園で3歳の園児が食べた「さかなナゲット」の中に10ミリほどの白色っぽいプラスチック片が混入しているのが確認されました。 この幼稚園のほかにも、同じさかなナゲットが給食として提供された別のこども園と中学校でも5ミリから10ミ