千葉県の柔道塾で、教え子の複数の女子児童に対する性的暴行の罪などに問われた元塾長の男に懲役22年の実刑判決が言い渡されました。千葉県市原市の柔道塾の元塾長・石野勇太被告は、合宿で、教え子である13歳未満の複数の女子児童に睡眠作用のある薬を飲ませ性的暴行を加えた罪や、男子児童の口に無理やり、しょうゆを流し込んだ暴行の罪などに問われています。石野被告は裁判で起訴内容をすべて認めていました。千葉地裁は22日の