富山県黒部市の自宅で２０１６年８月、実の娘で高校２年だった福山里帆さん（２５）に性的暴行を加えたとして、準強姦（ごうかん）罪に問われた無職大門広治被告（５４）に対し、富山地裁（梅沢利昭裁判長）は２１日、求刑通り懲役８年の実刑判決を言い渡した。