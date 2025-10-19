株式会社イオレは2025年10月14日（火）、暗号資産金融事業に関する戦略発表会を開催した。同社は、暗号資産を単なる「保有」対象とする財務戦略から、「事業活用・収益化」へと軸足を移す経営フェーズに入ったと説明した。国策としてWeb3.0推進が掲げられる中、市場が抱える課題に真正面から取り組む姿勢を明確にし、ステーブルコインの台頭など時代の潮流を踏まえた次世代金融インフラ構想「Neo Crypto Bank」の詳細と、その実現