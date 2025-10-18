◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、日体大は10時間36分14秒の9位通過で78年連続78回目の出場を決めた。前回箱根は12位で今年も予選会に回った日体大は、10キロ通過時点で全体19位。それでも15キロ地点で14位、17.4キロ地点で12位と順位を上げて追い上げ、連続出場を途切れさ