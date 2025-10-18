きのう夕方、埼玉県和光市でキックボードに乗って道路を横断していた小学生の女子児童が乗用車にはねられ意識不明の重体になっています。警察によりますと、きのう午後5時半ごろ、和光市下新倉でキックボードに乗って県道を横断していた小学生の10歳の女子児童が進行してきた乗用車にはねられました。女子児童は意識不明の重体です。警察は車を運転していた東京・八王子市の会社員、緒方貴光容疑者（49）を過失運転傷害の疑いで現