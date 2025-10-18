北海道電力の齋藤晋社長は10月17日の会見で、泊原子力発電所3号機の再稼働を前提とした電気料金値下げの試算について、早ければ10月31日の2025年度中間決算の場で発表すると明らかにした。齋藤社長は、値下げ幅の検討が最終段階にあり、年内の早い段階での公表を目指していたが、社内事情も踏まえ、決算会見での公表を目指している。北海道電力の齋藤晋社長料金値下げは泊原発3号機の状況を踏まえた試算であり、再稼働に向けた取り