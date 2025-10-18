中日が、今季までヤクルトでヘッドコーチを務めた嶋基宏氏（４０）を、来季から１軍ヘッドコーチとして招へいすることが１７日、分かった。嶋氏は２０１９年オフに楽天からヤクルトに移籍。選手兼コーチ補佐を務めた２２年限りで現役を引退し、２３年はバッテリーコーチ兼作戦補佐、２４年はヘッド兼バッテリーコーチを務めた。中日は、井上一樹監督（５４）就任１年目の今季、打撃、守備走塁各コーチの積極的な意見交換を求め