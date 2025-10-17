非正規だけ「カップ麺、外食禁止」の職場　その理由が衝撃的すぎたキャリコネニュース

非正規だけ「カップ麺、外食禁止」の職場 その理由が衝撃的すぎた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 派遣・契約社員だけが「カップ麺禁止」という職場に勤めていた40代男性
  • このルールに嫌気がさして辞めていく派遣社員もいたという
  • 「こんなルールは不公平、差別的だ」と主張、配置転換されたそう
記事を読む

おすすめ記事

  • 岸博幸氏（2019年10月撮影）
    公明連立離脱の最大要因は「高市さん、麻生さんへの不信感」「邪険な扱い」　岸博幸氏が指摘 2025年10月11日 16時31分
  • 深蔵さんお気に入りのカット
    周囲に気を遣いすぎる課長と同僚から誘われない部下　距離感に悩む2人が焼肉食べ放題店へ　「今度は何を食べに…」の帰路が温かい【漫画】 2025年10月10日 11時40分
  • (C)MBS
    万博・閉幕後に新たな危惧 「解体工事」めぐる"未払い"...業界団体が「絶対起きる」と指摘するそのワケは？　博覧会協会が発注の工事で"費用の未払い"発覚　協会に相談するも「立ち入れるものではない」との返答 2025年10月12日 9時0分
  • 　高市早苗氏
    【高市自民】ネット荒れる「総裁を後ろから撃つな」「冷や飯覚悟？」村上総務相が大臣会見で高市批判「コメント控える」はずが→「ただですね」でドカン　「黙ってくれ」「踏み込んでる」「仰る通り」 2025年10月14日 18時46分
  • カウンセラー・作家Ryota「人付き合いがしんどい人が増えたのは“防衛的な回避欲求”と“比較の時代”のせい」
    カウンセラー・作家Ryota「人付き合いがしんどい人が増えたのは“防衛的な回避欲求”と“比較の時代”のせい」 2025年10月12日 18時0分

